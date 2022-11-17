Bitlis'te korkutan deprem!
Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımda Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımda Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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