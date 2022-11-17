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Gündem Bitlis'te korkutan deprem!
Gündem

Bitlis'te korkutan deprem!

Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 03:15:00 -
Bitlis'te korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan paylaşımda Bitlis'in Ahlat ilçesi merkezli 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Yorumlar

Dilaver

Maaş durumu avrupada ne durumda acaba.biz hiç bilmiyoz bide onu duyurursanız hani çoban gelmişiz çoban gidecezdeeeee .ne bilim ayıp olmazsa avrupalı kaç yevmiyesiyle ısınıyo ,benimki belli birhaftalık yevmiyeyi doğalgaza veriyom. AYIP ULLLAN avrupalıynan kıyas yapmanız en trajikomik sahne. Adam 6 aylık kazancıyla en kral ikinciel mersedes alabiliyor LAAAAN

Gani

... Türk milleti asildir.
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