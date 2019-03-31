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Bitlis'te kazanan belli oldu!

Bitlis'te oyların tamamını yakını sayıldı. Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

31 Mart 2019 Pazar 19:56
Bitlis'te kazanan belli oldu!

Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.

Bitlis Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Nesrullah Tanğlay 9 bin 911, HDP adayı Faruk İşlek 7 bin 417 oy aldı.

Tanğlay'ın özgeçmişi

Bitlis'te 1975 yılında dünyaya gelen Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 19:56
  1. Bitlis
  2. AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay

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