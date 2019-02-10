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Bitlis'te kayak tesisinde hafta sonu yoğunluğu

Bitlis-Tatvan kara yolundaki tarihi El-Aman Hanı mevkisinde bulunan tesiste tatilciler, kar yağışı ve sise rağmen hafta sonunu kayak, snowboard yapıp kızakla kayarak geçiriyor

10 Şubat 2019 Pazar 12:00
Bitlis'te kayak tesisinde hafta sonu yoğunluğu

BİTLİS (AA) - Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'te, hafta sonunu fırsat bilen tatilciler kayak merkezine akın etti.

Bitlis-Tatvan kara yolunda, tarihi El-Aman Hanı mevkisindeki kayak tesisinde, kar yağışı ve sisli havaya rağmen tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kızaklarla kaydı.

Uzun kuyrukların oluştuğu kayak tesisinde bazıları aileleriyle kaymanın mutluluğunu yaşarken bazıları da yoğunluk nedeniyle kayak takımı ve kızak bulamadı.

Tesiste kayak yapan Tatvan Devlet Hastanesinde görevli beyin cerrahi uzmanı Burak Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak tesisinin daha fazla geliştirilmesini istediklerini söyledi.

Kayak merkezinin bölge için önemine işaret eden Özdemir, "İnsanların buraya önem vermesini istiyoruz. Burası geliştirilirse ülkemizden ve yurt dışından bu spora gönül vermiş insanların kente geleceğini düşünüyoruz. Her hafta sonu buraya gelmeye çalışıyoruz. Daha önce kayak yapmamıştım. Kayağı burada yeni öğrendim. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum." dedi.

Ailesiyle tesiste kızakla kayan Belkıs Akyıldız ise hafta sonu eşiyle kar keyfi yapmaya geldiklerini ifade ederek, "Çocuğumla eğleniyoruz. Burası çok güzel ve herkese tavsiye ediyoruz. Memleketim Şanlıurfa'da kar yok. Burası bizim için vazgeçilmez bir yer. Her hafta sonu kayak tesisine gelmeye gayret ediyoruz. Önceden hiç bu kadar kar görmemiştim. Oğlumla karın keyfini çıkarıyoruz." diye konuştu.

Annesiyle kızakla kayan Yusuf Akyıldız da buraya eğlenmeye geldiklerini kaydederek, kızakla kaymayı çok sevdiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 12:00
  1. Bitlis
  2. El-Aman Hanı
  3. kar
  4. kayak
  5. kayaksever

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