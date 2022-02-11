Bitlis’te kar kalınlığı 7 metre oldu

Türkiye'nin en çok kar alan ili olan Bitlis'te Aralık 2021 ile Şubat 2022 ayları arasında yağan kar miktarı açıklandı.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kar kalınlığının kent merkezinde toplam 5,5, yüksek kesimlerde ise 7 metreye kadar yükseldiği bildirildi.

Bitlis’e 9 Aralık 2021 Perşembe günü 174, 2022 Ocak ayında 257, Şubat ayında ise 35 santimetre kar yağdığı, kar kalınlığının toplamda 466 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

“Kayseri’de bu kadar karı hiç görmemiştim”

Kardan dolayı okula giderken çok fazla zorlandığını belirten Sıla Şahin isimli vatandaş, “Kayseri’den geldim ve orada bu kadar kar yok. İlk defa bu kadar güzel bir kar yağışı ile karşılaşıyorum. Benim için biraz zor oluyor. Ama buranın karı çok güzel. Kayseri’de bu kadar karı hiç görmemiştim. Okula giderken çok fazla zorlanıyorum. Ama bu kadar güzel beyazlık görmek çok hoşuma gidiyor.” şeklinde konuştu.

“Ulaşımdan dolayı çok zorlanıyoruz”

Havanın güzel olmasını beklerken kar yağdığını belirten Yusuf Çinik ise “Bugün burada çok fazla kar yağıyor. Bizler havanın güzel olmasını düşünüyorduk. Ama aşırı derecede kar var. En son alınan bilgiye göre 7 metreye yakın Bitlis’e kar yağmış. Şu an açıkçası ulaşımdan dolayı çok zorlanıyoruz. Aşırı derecede soğuk var. Yeni şehir dışından geldiğim için açıkçası biraz zorlandım. Bu memleketin insanıyım ama güneşli olan bir şehirden geldiğim için zorlandım.” diye konuştu.