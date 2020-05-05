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Aktüel

Bitlis'te iki apartmandaki karantina uygulaması sona erdi

Yeniakit Publisher
2020-05-05 18:24:20 -
Bitlis'te iki apartmandaki karantina uygulaması sona erdi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Yolalan beldesindeki iki apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezine bağlı Yolalan beldesi Pınarbaşı Mahallesi Bayındır Sokak'ta iki apartmanın 20 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, bugün saat 20.00'da kısıtlama ve karantinanın kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.


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