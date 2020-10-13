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Aktüel Bitlis'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Aktüel

Bitlis'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:24:18 -
Bitlis'te bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda görülen vakalardan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İncirli köyünün karantinaya alındığı bildirildi

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçeye bağlı İncirli köyü geçici süreyle karantinaya alınarak giriş çıkışların kapatılmasına karar verilmiştir. Bu adreslerde ikamet eden, iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçılar, ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacaktır. Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır."


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