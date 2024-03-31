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Gündem Bitlis'te AK Partililerden coşkulu kutlama!
Gündem

Bitlis'te AK Partililerden coşkulu kutlama!

Yeniakit Publisher
2024-03-31 23:58:00 - 2024-03-31 23:59:43

Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Partili kutlama yaptı.

Kent merkezindeki Bitlis Ticaret Merkezi önünde toplanan coşkulu kalabalık tarafından sevinç gösterileri düzenlendi.

Havai fişeklerin atılmasının ardından vatandaşlara hitap eden AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu ile belediye başkanlığını yeninden kazanan Nesrullah Tanğlay, konuşma yaptı.

7 ilçenin 5'i AK Parti'de!

Bitlis'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Bitlis Belediye Başkanlığına seçilirken, Adilcevaz Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Abdullah Akbaba, Ahlat Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Yavuz Gülmez, Hizan Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Yahya Şam, Güroymak Belediye Başkanlığına Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım, Mutki Belediye Başkanlığına AK Parti Adayı Vahdettin Barlak ve Tatvan Belediye Başkanlığına DEM Parti Adayı Mümin Erol seçildi.

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