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Aktüel Bitlis'te 94 kilo 850 gram esrar ve 237 kök Hint keneviri ele geçirildi
Aktüel

Bitlis'te 94 kilo 850 gram esrar ve 237 kök Hint keneviri ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-03 16:46:48 -
Bitlis'te 94 kilo 850 gram esrar ve 237 kök Hint keneviri ele geçirildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde 94 kilo 850 gram esrar ile 237 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mutki'de A.Ç. ve K.A'nın, Hint keneviri ve uyuşturucu ticaretiyle ilgilendiğine dair bilgiye ulaştı.

Mutki Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararının ardından operasyon düzenlendi.

Operasyonda, şüpheli A.Ç'nin ev ve eklentilerinde 50 kilo 400 esrar gram, K.A'nın ikameti ve eklentilerinde 44 kilo 450 gram esrar ile 237 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Esrara el konulurken, Hint kenevirleri yerinde yakılarak imha edildi.

Şüpheliler A.Ç. ve K.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapanlara yönelik mücadelesi kararlılıkla sürecek.

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