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Yerel Bitlis'te 63 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

Bitlis'te 63 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 63 düzensiz göçmen yakalandı, 4 organizatör hakkında işlem başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 15:06:00 -
Bitlis'te 63 düzensiz göçmen yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapanların takibi kapsamında Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar yol kontrol noktasında uygulama yaptı.

Kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan 2 minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 63 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

​​Organizatörlük yaptığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

 

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