  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis’te 6 kişiye kumar ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin TL ceza

Bitlis’te 6 kişiye kumar oynama ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin 200 TL para cezası kesildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:09:05 -
Bitlis’te 6 kişiye kumar ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin TL ceza

Bitlis’te 6 kişiye kumar oynama ve sosyal mesafeye uymamaktan 26 bin 200 TL para cezası kesildi.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmada, merkezdeki bir iş yerinde kumar oynayan şüphelilerin olduğunun tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Cumhuriyet başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli adrese baskın yapılmış, içeri girildiğinde iki masada altı kişinin kumar oynadığı ve sosyal mesafe kuralını ihlal ederek oturduğu görülmüş. Suç unsuru olarak tespit edilen 1 adet parçalanmış yazboz defteri ve 1 adet iskambil destesi muhafaza altına alınmıştır. Kumar oynayan 6 şüpheliye Kabahatler Kanunu gereğince 7 bin 300 TL, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesi ile 18 bin 900 TL olmak üzere toplamda 26 bin 200 TL idari para cezası kesilmiştir. Şüpheli adresin işletmecisi olan T.T. hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı