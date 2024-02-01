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Yerel Bitlis’te 4 günlük yasak
Yerel

Bitlis’te 4 günlük yasak

Yeniakit Publisher
2024-02-01 14:31:00 -
Bitlis’te 4 günlük yasak

Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı.

Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantıları 4 gün süreyle yasaklandı.

Bitlis'te gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ülke gündemini meşgul eden ve tüm dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili birçok yerde olduğu gibi Bitlis'te de bazı siyasi parti, sendika, dernek gibi sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişilerce, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak ve benimsetmek için basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma ve benzeri eylemlerin düzenlediği belirtildi.

Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla Bitlis sınırları içinde 1 Şubat saat 00.01'den 4 Şubat saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi, anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemleri, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ile İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince yasaklanmıştır. Yine aynı tarihler arasında ilçelerimizden ve çevre illerden bireysel veya toplu şekilde ilimiz güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konu veya benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel ve toplu çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."
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