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Aktüel

Bitlis'te 2 apartman ile 6 daire karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 21:20:28 -
Bitlis'te 2 apartman ile 6 daire karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in merkez ve Hizan ilçesinde 2 apartman ile 6 daire yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, Beşminare ve Hüsrevpaşa mahallelerindeki iki apartmanın geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün saat 24.00'dan itibaren mezkur adreslerde ikamet eden vatandaşların apartmanlardan giriş ve çıkışlarının yasaklanmasına, gerekli tedbirlerin ilgili belediye ve kolluk kuvvetlerince yerine getirilmesine, apartmanlarda görev devamlılığı zorunlu olan kolluk kuvvetleri ile sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kısıtlama ve karantina kararlarından muaf sayılmalarına karar verilmiştir. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."

Açıklamada ayrıca Hüsrevpaşa Mahallesi Yılmaz Apartmanı B Blok'taki karantina uygulanmasının bugün saat 24.00'dan itibaren sonlandırılmasına karar verildiği aktarıldı.

- Hizan'da 6 daire karantinaya alındı

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Dayılar köyünde 6 dairenin geçici süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Bu dairelerde ikamet eden ve iş devamlılığı zorunlu olan emniyet ve jandarma personeli ile sağlıkçıların ilgili kısıtlama kararından muaf sayılacağı belirtilen açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Meclisinin, İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddesi kapsamında alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

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