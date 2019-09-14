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Bitlis'te 180 kilogram patlayıcı madde bulundu

Mutki ilçesi Koyunlu köyü kırsalında, PKK'lı teröristlerce toprağa gömülen 180 kilogram patlayıcı madde imha edildi

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:45
Bitlis'te 180 kilogram patlayıcı madde bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Mutki ilçesinde toprağa gömülü halde 180 kilogram patlayıcı madde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, Mutki'ye bağlı Koyunlu köyü kırsalında faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarına ait barınak ve depo alanı olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü mensuplarınca toprağa gömülü tenekeler içerisine yerleştirilmiş 180 kilogram patlayıcı madde bulunarak yerinde imha edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde operasyonlarını artırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceği vurgulandı.


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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:45
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