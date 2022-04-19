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Gündem Bitlis'te 110 göçmen yakalandı
Gündem

Bitlis'te 110 göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarma ekipleri tarafından yapılan şok yol uygulamasında 110 düzensiz göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 16:34:00 -
Bitlis'te 110 göçmen yakalandı

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet çerçevesinde Bitlis-Tatvan karayolu Küçüksu mevkiinde şok yol kontrol uygulaması icra edildi. Yapılan yol kontrol uygulamaları neticesinde bir kamyonetin kasasında 71 ve bir minibüste ise 39 olmak üzere toplam 110 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yurda yasa dışı yollarla giren göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen M.S.K. ve S.G. isimli şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 110 düzensiz göçmenin ise işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

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