Bitlisli milli kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Celal Apak'ın gözetiminde hazırlıklarına devam eden 50 sporcu, kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu Bitlis-Tatvan kara yolundaki Rahva mevkisinde her gün antrenman yapıyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü bölgede zor şartlarda çalışan sporcular, katılacakları Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Her gün 2,5 kilometrelik pistte antrenman yaparak kondisyonlarını güçlendiren kayakçılar, milli takım formasıyla büyük başarılara imza atmanın hayalini kuruyor.

Apak: "Tüm çabamız başarılı olmak için"

Milli takım antrenörü Apak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularıyla katılacakları şampiyonalarda başarılı olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bunun için her gün Rahva mevkisinde zor şartlarda antrenman yaptıklarını anlatan Apak, şöyle konuştu:

"Burada hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Hafta içi okul çıkışlarında, hafta sonları da sabah saatlerinde antrenmanlarımızı yapıyoruz. Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Tüm çabalarımız bunun için. 50 sporcuyla antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Şampiyonanın yapılacağı tarih ve şehir belli değil. Biz antrenmanlarımızı aksatmadan her an hazır olmak için çaba gösteriyoruz. Sporcularımın önemli başarılar elde edeceğine inanıyorum."

Elkatmış: "Hocamız bizimle yakından ilgileniyor"

Milli takım sporcularından 20 yaşındaki Murat Elkatmış, 10 yıldır kayaklı koşu sporu yaptığını, 2 kez Türkiye şampiyonu olup, Balkan şampiyonalarına ve Saraybosna'da düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na (EYOF) katıldığını aktardı.

8 yıldır milli takım forması giydiğini anlatan Elkatmış, "Önümüzde Türkiye Şampiyonası var. Ona hazırlanıyoruz. Okul çıkışında Rahva'da 2 saat antrenman yapıyoruz. Hocamız bizimle yakından ilgileniyor. Katılacağımız şampiyonada başarılı olarak ülkemizi uluslararası yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Biatlon Milli Takımı'nda 5 yıldır ter döken Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri sporcusu 18 yaşındaki Barış Oduncu da 2 kez biatlonda Türkiye şampiyonu olduğunu aktardı.

İsviçre ve İtalya'da düzenlenen şampiyonalarda milli takımda yer aldığını dile getiren Oduncu, "Hedefim Türkiye Şampiyonası'nda iyi bir derece almak ve 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivaline gitmek." şeklinde konuştu.