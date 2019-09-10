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Bitlis’in sokakları yenileniyor

Bitlis Belediyesi tarafından şehre modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için sokaklardaki kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

10 Eylül 2019 Salı 16:50
Bitlis’in sokakları yenileniyor

Bitlis Belediyesi tarafından şehre modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için sokaklardaki kilit parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.


Bitlis Belediyesi tarafından şehre modern ve estetik bir görünüm kazandırmak için kilit parke taşı uygulaması kent merkezindeki mahallelerde genişleyerek sürdürülüyor. Alt yapı sistemlerinin yenilendiği bölgelerde ve plan dahilinde gerçekleşen kilit parke taşı döşeme işlemi hız kesmeden devam ediyor. Bitlis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek denetimlerde bulunan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay yaptığı açıklamada, "Kentte yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmayı ve sokakların daha modern bir üst yapıya sahip olmasını amaçlıyoruz" dedi.


Belirlenen program çerçevesinde Atatürk Mahallesi 1120 ve H. Tahsin Özdemir Sokak’ta kilit parke taşı döşemelerine başladıklarını aktaran Başkan Nesrullah Tanğlay, vatandaşların yollarda yaşadıkları mağduriyeti önlemek için sokaklardaki çalışmaları devam ettireceklerini dile getirerek, çalışmaların tamamlanmasıyla kentin modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.Mahalle sakinleri Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay’ın yaptığı çalışmalarından memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Tanğlay’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 16:50
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