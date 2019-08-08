Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı gönderdi

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı gönderdi.

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