Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı gönderdi08 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı gönderdi.
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