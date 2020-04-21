  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bitlis'in Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı

2020-04-21 19:49:40 -
Bitlis'in Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı Dönertaş köyünün 6 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önceden Dönertaş köyünün 22 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırılmıştı ancak köyümüzde görülen yeni tip koronaviris (Kovid-19) vakaları sebebiyle söz konusu karantina tedbirinin bugünden itibaren 14 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı