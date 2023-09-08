Bitlis'e 144 hekim ataması yapıldı
Sağlık Bakanlığı, Bitlis merkez ve ilçelerinde görev farklı branşlarda görev yapacak 144 hekim atamasını gerçekleştirdi.
Sağlık Bakanlığı, Bitlis merkez ve ilçelerinde görev farklı branşlarda görev yapacak 144 hekim atamasını gerçekleştirdi.
Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından, Bitlis il genelinde eylül ayında 144 hekim ataması gerçekleştirildi.
Atamayı AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Paylaşımında Bedirhanoğlu, "Bitlis’imize rekor hekim ataması. Sağlık Bakanlığımız tarafından ilimize tek seferde farklı branşlarda 144 hekim ataması yapıldı. İlimiz genelinde toplam 431 pratisyen hekim, 226 uzman hekim olmak üzere 658 hekim ile halkımızın hizmetindeyiz. Desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya teşekkür ediyorum. İlimize Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.