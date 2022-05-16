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Gündem Bitlis Valiliği duyurdu: Değişik suçlardan aranan 14 kişi yakalandı
Gündem

Bitlis Valiliği duyurdu: Değişik suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Bitlis'te değişik suçlardan aranan 14 kişi, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-16 17:52:00 -
Bitlis Valiliği duyurdu: Değişik suçlardan aranan 14 kişi yakalandı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, polis ekiplerince 1-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yürütülen çalışmalar sonucunda 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan 15 yıl 10 ay 16 gün hapis cezası bulunan E.Y., 'Kasten Öldürme' suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan İ.K., 'Kan Gütme Saiki ile Öldürme' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan S.S., 'Hakaret' suçundan 7 yıl 15 gün hapis cezası bulunan C.S., 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan

F.A., 'Basit Yaralama' suçundan 2 yıl 22 gün hapis cezası bulunan S.S., 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.B., 'Uyuşturucu Ticareti Yapmak' suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan E.B., 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan H.D., 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme, Bulundurma veya Kullanma' suçundan 2 yıl hapis cezası bulunan D.İ. ile değişik suçlardan yakalaması bulunan S.Y., R.Ö., R.A. ve F.A. isimli şüpheliler yakalanmıştır"

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