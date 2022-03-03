Yurdun büyük çoğunluğunda kar yağışı etkili oluyor. Bitlis’te de etkili olan yağışlar sebebiyle ‘Bitlis yarın okullar tatil mi?’ sorusunun cevabı araştırılıyor.

Bitlis okullar yarın tatil mi 4 Mart | Bitlis hangi ilçeler okullar tatil Valilik açıklaması 4 Mart 2022

Yoğun kar yağışı sebebiyle Bitlis’in bazı ilçelerinde okullar yarın yani 4 Mart’ta tatil edildi. Bitlis Valiliği’nden yapılan açıklamada, “İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 04.03.2022 Cuma Günü Merkez, Tatvan ve Mutki İlçelerimizde Eğitim ve Öğretime (1) Gün Ara Verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 04.03.2022 Cuma günü (1) gün idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.