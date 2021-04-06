  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Bitlis liseleri taban puanı 2021 Bitlis liseleri başarı sıralaması |Bitlis liseleri kontenjanları
Eğitim

Bitlis liseleri taban puanı 2021 Bitlis liseleri başarı sıralaması |Bitlis liseleri kontenjanları

Bir eğitim ve öğretim döneminin sonuna yavaş yavaş gelmek üzereyiz. 8. sınıf öğrencileri sınıfı geçecekleri için mutlu olsalar da okullarını bırakacakları içinde aynı zamanda üzgün olabilirler. Ama güzel bir gelecek sahibi olmak için sıkı çalışmaya devam etmelidirler. Liseye geçecek öğrenciler, bulundukları ildeki liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırıyor. Peki, Bitlis liseleri taban puanı 2021, Bitlis liseleri başarı sıralaması ve Bitlis liseleri kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:01:00 -
Bitlis liseleri taban puanı 2021 Bitlis liseleri başarı sıralaması |Bitlis liseleri kontenjanları

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde LGS sınavının başvuru tarihini açıkladı. Yapılan açıklamadan sonra, hedefledikleri lise için hazırlık yapan öğrenciler liselerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını araştırmaya başladı. İşte merak edilen haberin detayları…

Bitlis liseleri taban puanı 2021, Bitlis liseleri başarı sıralaması ve liseleri kontenjanları nelerdir?

 Bitlis’de bulunan liselerin kontenjan kapasitesi ne kadar?

 Bitlis taban puanları için tıklayınız...

LGS puan hesaplaması nasıl yapılır ve lise ortaöğretim başarı puanı nasıl hesaplaplanır?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Darbe planlarının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi kapatılsın, sosyal tesis yapılsın
Gündem

O gazeteci Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Darbe planlarının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi kapatılsın, sosyal tesis yapılsın

Türkiye’de bir türlü “darbe” tartışmaları gündemden düşmüyor. Ülkede yapılan birçok darbe planının yapıldığı Fenerbahçe Orduevi’ne ilişkin y..
Tuğçe Kazaz'ın
Gündem

Tuğçe Kazaz'ın "darbe" ifadeleri sosyal medyayı salladı! "Size bakan da Atatürk..."

Müslüman olmasının ardından sürekli hedef haline getirilen eski manken Tuğçe Kazaz, sosyal medyada malum kesimi "gözlerine far tutulan tavşa..
Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası
Gündem

Şaban Sevinç ve Abdulkadir Selvi'nin FETÖ kavgası

CNT Türk canlı yayında Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında çıkan FETÖ kavgası yüzünden Ahmet Hakan reklama gitti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay