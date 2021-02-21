Bitlis köy okulları yarın tatil mi? Bitlis’te yarın okullar tatil mi? Bitlis haberleri son dakika!

Bitlis'te, günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, 80 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 80 yerleşim birimine ulaşım sağlanamadığını söyledi. Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin gece gündüz görev başında oluğunu aktardı. Belediye ve karayolları ekipleri de kent merkezi ve bağlantı yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, “Kurtkan, "Bitlis'te 4 günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 80 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için 9 şantiyede bulunan 75 personel ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışmamızı sürdüreceğiz. Kapanan köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açacağız" dedi.

Bitlis’te okullar tatil mi?

15 Şubat’ta köylerde başlayan yüz yüze eğitime kar engel olmaya devam ederken, öğrenci ve veliler, okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. 22 Şubat Pazartesi günü Bitlis’te yüz yüze eğitimin tatil edilip edilmediğine ilişkin henüz Bitlis Valiliğinden bir açıklama gelmedi.

Bitlis hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Bitlis'te hava durumu şöyle olacak: