Bitlis Belediyesi’nin “Sokak sağlıklaştırma projesi” devam ediyor

Bitlis Belediyesi tarafından, kentin tarihi dokusunun ortaya çıkarılması için başlatılan, ‘Sokak Sağlıklaştırma Projesi’nin 3’üncü etabı devam ediyor.

Bitlis Belediyesi, kentteki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanalizasyon çalışması, üst ve altyapı çalışmaları, içme suyu, yol, parke çalışmaları, sosyal belediyecilik çalışmalarının yanı sıra kentin tarihi dokusunun korunması adına başlattığı Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ni sürdürüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek sabah kahvaltısında esnaf ile bir araya geldi. Esnafın sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Tanğlay, yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendirdi. Çalışmalar hakkında yüklenici firmadan bilgi alan Başkan Tanğlay, esnafın işlerinin daha fazla aksatılmaması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Bitlis’in çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunun altını çizen Başkan Tanğlay, “Hanları hamamlarıyla, türbe ve vakıflarıyla, medrese ve köprüleriyle, en önemlisi de tarihi sokaklarıyla kültürel mirasımızda çok önemli yer tutuyor. Yaklaşık 500’ün üzerinde sivil mimari ve tarihi eserleri bünyesinde barındıran bir şehir. Onun için burada yeni bir şehir inşa etmeye gerek yok. Önemli olan mevcut tarihi eserleri ayağa kaldırmak, canlandırmak ve kentimizin tarihi eserlerine sahip çıkmaktır” dedi.