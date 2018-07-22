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Bitkisel yağların saymakla bitmeyen faydaları nelerdir?

Doğada bulunan biz insanlar için sonsuz nimetler vardır. İçinde kimyasal bulunmayan birçok maddeyi vücudumuzda kullanabilir. İlaç kullanmadan birçok bitkiden, çiçekten kendimize şifa bulabiliriz.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:53
Bitkisel yağların saymakla bitmeyen faydaları nelerdir?

Acı badem yağı birçok yerde rahatlıkla bulabileceğimiz bir yağ. Eğer cildinizde güneşten dolayı yanıklar ve izler oluştuysa acı badem yağın kullanabilirsiniz. Ayrıcı cildiniz çok kuruysa ve çatlaklar varsa acı badem yağı iyi gelmektedir.

Adaçayı yağını soğuk algınlığı grip gibi hastalıklarda, mide rahatsızlıklarında 3 damla içebileceğiniz gibi ciltteki yaraların üzerine direkt sürebilirsiniz. Ayrıca cildi temizleme, nemlendirme gibi işlevleri de bulunmaktadır.

Balık yağının faydalı olduğu bilinmektedir. Bu yağlardan birisi de alabalık yağıdır. Eğer romatizmal ağrılarınız ya da bel fıtığınız varsa bu yağı o bölgeye masaj yaparak sürebilirsiniz. Ayrıcı iyi bir kas gevşetici ve kireçlenme ilacıdır.

Eğer kuru bir cilt yapısına sahipseniz mutlaka avokado yağını kullanmalısınız. Avokado yağı iyi bir cilt nemlendiricidir. Cildinizi yumuşatır. Ayrıca bacaklarınızda selülitler oluştuysa bu yağ ile o bölgelere masaj yapabilirsiniz.

Buğday yağını ciltteki yanık problemleri için kullabilirsiniz. Çeşitli nedenlerle oluşmuş yanıkların üzerine bu yağı sürebilirsiniz. Ayrıca selülitler içinde buğday yağını kullanabilirsiniz.

Buğday yağı iyi bir hücre yenileyici olduğundan cildinizdeki kırışıklıkların üzerine sürebilirsiniz.

Kuru bir cildiniz varsa ceviz yağını da nemlendirici olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca iyi bir bronzlaştırıcıdır.

Cildinizi sıkılaştırmak ve gözeneklerinizi kapatmak istiyorsanız mutlaka çilek yağını kullanmalısınız. Cildi yenileyerek cilde tazelik kazandırır, cildi canlandırır.

Eğer cildinizde çok sivilce varsa kayısı yağını kullanabilirsiniz. Kayısı yağı iyi bir cilt temizleyicidir. Sivilceleri azaltıcı özelliği vardır.

Cildinizin daha parlak görünmesini istiyorsanız keten yağını kullanabilirsiniz.

Yüzünüzdeki siyah noktalardan rahatsız oluyorsanız limon yağını mutlaka bir pamuk yardımıyla yüzünüze uygulamalısınız.

Cildiniz için doğal bir temizleyici arıyorsanız fesleğen yağını denemelisiniz. fesleğen yağı tonik görevi görür. Arı sokması sonucu cildinizde şişlikler oluştuysa bunlara iyi gelir. Selülitleri azaltır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 17:53
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