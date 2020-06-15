  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Bitkin halde bulduğu kirpiyi besleyip ismini ’Sağlık’ koydu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir kişi, bahçede bitkin halde bulduğu kirpiyi besleyip arkadaşlık etmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:24:49 -
Bitkin halde bulduğu kirpiyi besleyip ismini ’Sağlık’ koydu

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bir kişi, bahçede bitkin halde bulduğu kirpiyi besleyip arkadaşlık etmeye başladı. Kirpiyi sevip yediği yemeklerden veren hayvansever, korona virüs salgınından ötürü Türkiye’ye uğur getirmesi için kirpiye Sağlık’ ismini verdi.


Çınar’da bir iş merkezinde çalışan Osman Abakay, geçtiğimiz günlerde bahçede bitkin halde bir kirpi gördü. Hayvanı alıp içeri götüren Abakay, yediği yemekleri kirpinin önüne koydu. Hayvanla aralarında bağ oluşan Abakay kirpiye ’Sağlık’ ismini verdi. Bahçede gezinirken çalılıklar arasında gelen sese yönelmesi sonucu kirpiyi gördüğünü kaydeden Abakay, "Bahçede gezinirken çalılardan ses gelmesi üzerine yaklaştığımda kirpi olduğunu gördüm. İçeri alıp kendisine su ve yiyecek ikram ettim. Ben geceleri çalışan biriyim geceleri biran önce iş yerine gidip ’Sağlık’ ismini verdiğim kirpiyle vakit geçirmek istiyorum. Ülkemiz genelinde korona virüs salgınından ötürü uğur getirmesi için kirpiye ’Sağlık’ ismini verdim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı