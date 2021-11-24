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Dünya Biti kanlanan Yunan, yavuz hırsız gibi
Dünya

Biti kanlanan Yunan, yavuz hırsız gibi

Bölgede kışkırtıcı politikalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Yunanistan, pişkinlikte zirve yaptı. Yunanistan’ın Kathimerini gazetesinde çıkan bir makalede, Türkiye’nin komşularına karşı tehditkar bir siyaset güttüğü iddia edilerek adeta yavuz hırsızlığa soyunuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 21:34:00 -
Biti kanlanan Yunan, yavuz hırsız gibi

Münübe Yılmaz

Bölgede kışkırtıcı politikalarını aralıksız bir şekilde sürdüren Yunanistan, pişkinlikte zirve yaptı. Yunanistan’ın Kathimerini gazetesinde çıkan bir makalede, Türkiye’nin komşularına karşı tehditkar bir siyaset güttüğü iddia edilerek adeta yavuz hırsızlığa soyunuldu. Tom Ellis tarafından kaleme alınan ve “Ankara,  davranışları nedeniyle Atina'ya sürekli olarak tehdit edici bir şekilde saldırıyor” herzelerinin yumurtlandığı yazıda Türkiye’nin Yunanistan’a tehditlerine dair komik örnekler verilmesi dikkat çekti. İftiralar ve hayal ürünü cümlelerle dolu makalesinde “Açıktır ki Ankara, bölgede güvenliği, barışı ve istikrarı sadece Türkiye'nin garanti edebileceğine inanmaktadır. Bu, oldukça garip bir görüş gibi duruyor” ifadelerini kullanan Ellis, “Bölgeyi istikrarsızlaştıran Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Akdeniz'deki diğer AB üye ülkeleri veya diğer önemli üçüncü ülkeler değil, bizzat Türkiye'dir. Ankara gerçekten çözümün bir parçası ve bölgede istikrar unsuru olmak istiyorsa, tutumunu değiştirmekten başka çaresi yok. Türkiye, yayılmacı görüşlerinden vazgeçip diğer ülkelerle işbirliği ve barış içinde bir arada yaşama ruhunu benimsemek zorundadır. Bu kadar basit” diyerek de Türkiye’ye akıl verdi. 

 

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