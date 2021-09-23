Bitcoin'den sert yükseliş! Boğa kaldığı yerden devam mı edecek?

Önceki gece 6 haftanın ardından 40.000 doların altını gören Bitcoin gelen tepki alımları ve Fed'in faiz kararının ardından bu sabah 44.000 doların üzerine tırmandı. Yükselişte Fed'in etkisi

Yükselişte faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili oldu. Powell, varlık alımlarının ekonomideki toparlanmada önemli rol oynadığını ancak etkisinin büyük oranda azaldığını kaydederek, "Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.Bitcoin 44.270 doları görürken günlük yükselişi yüzde 4.8 oldu.

Altcoinlerde sert yükseliş

Ethereum ise günlük yüzde 8.9 yükselerek 3.115 dolara çıktı. Cardano'daki (ADA) yükseliş de yüzde 11'i buldu. Ancak en dikkat çekici hareket Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX günlük yüzde 25 yükselişle 78.7 dolara kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin'in sert yükselişi ve Fed kararları boğa sezonunun devam edeceğine yoruluyor.