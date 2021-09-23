  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bitcoin'den sert yükseliş! Boğa kaldığı yerden devam mı edecek?
Ekonomi

Bitcoin'den sert yükseliş! Boğa kaldığı yerden devam mı edecek?

Bitcoin 44.000 dolar, Ethereum ise 3.100 doların üzerine çıktı. Bitcoin'deki günlük yükseliş yüzde 5'e yaklaştı. Geçtiğimiz hafta ani düşüşler yaşayan kripto para piyasası, ayı sezonunu teğet mi geçecek?

Yeniakit Publisher
2021-09-23 11:11:00 -
Bitcoin'den sert yükseliş! Boğa kaldığı yerden devam mı edecek?

Önceki gece 6 haftanın ardından 40.000 doların altını gören Bitcoin gelen tepki alımları ve Fed'in faiz kararının ardından bu sabah 44.000 doların üzerine tırmandı. Yükselişte Fed'in etkisi
Yükselişte faiz kararı kadar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları etkili oldu. Powell, varlık alımlarının ekonomideki toparlanmada önemli rol oynadığını ancak etkisinin büyük oranda azaldığını kaydederek, "Eğer iş gücü verileri beklentilerimizle uygun gerçekleşirse Kasım'da bile varlık alımlarını azaltmaya başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.Bitcoin 44.270 doları görürken günlük yükselişi yüzde 4.8 oldu.

Altcoinlerde sert yükseliş

Ethereum ise günlük yüzde 8.9 yükselerek 3.115 dolara çıktı. Cardano'daki (ADA) yükseliş de yüzde 11'i buldu. Ancak en dikkat çekici hareket Avalanche'da (AVAX) yaşandı. AVAX günlük yüzde 25 yükselişle 78.7 dolara kadar çıkarak yeni tarihi zirvesini gördü. Bitcoin'in sert yükselişi ve Fed kararları boğa sezonunun devam edeceğine yoruluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay