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Ekonomi Bitcoinde son 1 ayın en sert düşüşü!
Ekonomi

Bitcoinde son 1 ayın en sert düşüşü!

Dijital para bitcoin, dün gece saatlerinden itibaren başlayan sert düşüşle 50 bin dolar seviyesine indi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 11:30:00 -
Bitcoinde son 1 ayın en sert düşüşü!

Bitcoin, 58.330.57 dolarlık yeni zirvesinin ardından yaklaşık 10 bin dolarlık düşüş yaşadı ve daha sonra 50 bin dolar seviyesinde sabitlendi.

Yatırımcıları endişelendiren bu düşüş, son bir ayda yaşanan en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. 10,000 dolarlık düşüşle 48,000 dolar düzeyine kadar indi. Bitcoin, bu düzeyden hafif toparlanarak 50,000 doların üzerine döndü.

Ancak, yaşanan bu düşüşe rağmen Bitcoin'de yıl boyunca yüzde 75 civarında artış kaydedildi.

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