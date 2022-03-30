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Ekonomi Bitcoin yükselişe ara verdi: Sert düşüşler gelecek mi?
Ekonomi

Bitcoin yükselişe ara verdi: Sert düşüşler gelecek mi?

Son bir hafta içerisinde yönünü yukarı çevirerek 48 bin dolar seviyesinin üzerine çıkan Bitcoin bugün itibarıyla yükselişine ara verdi. Bitcoin, 8 işlem gününde yüzde 18’e yakın değer kazanmıştı.

Yeniakit Publisher
2022-03-30 13:17:00 -
Bitcoin yükselişe ara verdi: Sert düşüşler gelecek mi?

Kripto para piyasasında gözler Bitcoin’deki fiyat hareketlerinde olmaya devam ediyor. 22 Mart tarihinden itibarıyla yükseliş trendine giren ve 8 gün içerisinde yüzde 18’e yakın prim yapan Bitcoin bugün aşağı yönlü bir seyir izliyor.

Bitcoin son günlerdeki pozitif seyrine ara vererek bugün 47 bin 300 doların üzerinde işlem görüyor. Bitcoin’de günlük düşüşün ise sınırlı olduğu görülüyor.

Ethereum’da Yatay Seyir Hakim

Bitcoin’in ardından en yüksek hacimli ikinci dijital varlık olan Ethereum ise bugün yatay bir seyir izleyerek 3 bin 400 dolar civarında hareket ediyor. Ethereum geçtiğimiz hafta 3 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak önemli bir eşiği aşmış ve bununla birlikte 3 bin 400 dolar direncini kırarak yatırımcıların dikkatini çekmişti.

Bitcoin’deki Yükselişte ‘Rusya Ve Terra’ Etkisi

Öte yandan geçtiğimiz hafta perşembe günü Rusya cephesinden dost olan ülkelerle enerji ticaretinde ödemelerin kripto para birimleri ile yapılabileceği kaydedilmişti. Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik olarak dünyadan soyutlanan ve engellemelere maruz kalan Rusya, Avrupa Birliği ve ABD’nin uyguladığı yaptırımları delebilmek için gözünü merkeziyetsiz yapıda bulunan kripto para birimlerine yöneltti. Bu durum Bitcoin’deki yükselişin hız kazanmasında etkili oldu.


Terra blokzinciri şirketinin CEO’su Do Kwon, ocak ayı sonundan bu yana 1 milyar doların üzerinde Bitcoin alımı yapıldığını duyurdu.

Pazartesi günü 135 milyon dolarlık Bitcoin alımı yapan şirketin son bir hafta içerisindeki toplam alım miktarı 877 milyon dolar olarak açıklandı.

Terra tarafından yapılan Bitcoin alımlarının da piyasadaki yükselişte önemli rol oynadığı belirtiliyor.

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