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Ekonomi Bitcoin üretimi azaldı. Gözler milyonerlerde
Ekonomi

Bitcoin üretimi azaldı. Gözler milyonerlerde

Yeniakit Publisher
2023-11-21 23:42:07 - 2023-11-21 23:42:06
Bitcoin üretimi azaldı. Gözler milyonerlerde

Kasım 2023 ortası itibarıyla 19,54 milyonu aşkın Bitcoin üretilirken bu sürecin nereye kadar devam edeceği ise merak konusu

Güncel veriler, dünyanın piyasa değeri açısından en büyük kripto para biriminin arzının giderek azaldığını gösterdi. Doğası gereği limitli bir arza sahip olan ve Bitcoin madenciliği kapsamında yalnızca 21 milyon adet üretilebileceği tahmin edilen Bitcoin’in toplam arzının %93’ü üretildi. Küresel kripto para borsası Gate.io’nun Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, Bitcoin arzının ve Bitcoin madenciliğinin geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

1,49 milyon Bitcoin kaldı

CoinMarketCap'te yer alan veriler, Kasım 2023 ortası itibarıyla 19,54 milyonu aşkın Bitcoin'in üretildiğini gösterdi. Toplam arzın 21 milyonla kısıtlı olduğu düşünüldüğünde, geriye yalnızca 1,49 milyon adet Bitcoin'in madencilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkarılabileceği tespit edildi.

3.125 adet üretilecek

Bitcoin’in bir limitle tasarladığını hatırlatan Sönmez, “Bitcoin, değerinin arz talep dengesine göre belirlenmesi ve fiyatının yıllar içinde artış eğilimi göstermesi için sınırlı bir arzla geliştirildi. Toplam arza yaklaşık her 10 dakikada bir yeni Bitcoin’ler ekleniyor. Daha doğrusu şu an için ortalama 6,25 Bitcoin'in eklendiği her bir bloğun oluşturulma süresi 10 dakika olarak ölçülüyor. Blok başına düşen Bitcoin sayısı, her dört yılda bir yarı yarıya azaltılıyor. Kripto ekosisteminde Bitcoin halving olarak bilinen bir sonraki yarılanma, 2024’te gerçekleştirilecek. Yarılanmadan sonra her blok için 3,125 adet Bitcoin üretilecek” dedi.

Milyoner başına 0,35 Bitcoin düşüyor

2022 tahminlerine göre dünyada yaklaşık 60 milyon milyoner olduğunu belirten Sönmez, “Mevcut Bitcoin arzını bu kişiler arasında eşit olarak paylaştırsak, her milyonere yalnızca 0,35 Bitcoin düşüyor. Üretilmiş toplam Bitcoin’in yaklaşık 6 milyon adetinin, dijital cüzdan şifresinin unutulması gibi sebeplerle geri döndürülemez şekilde kaybolduğu düşünüldüğünde, bu ortalama 0,25’lere kadar geriliyor. Bu durum Bitcoin’in halihazırda ne kadar nadir ve değerli olduğunu ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

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