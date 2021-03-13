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Ekonomi Bitcoin rekor kırdı!
Ekonomi

Bitcoin rekor kırdı!

100 dolar hedefine doğru adım adım ilerleyen kripto para 60 bin doları geçerek yeni bir zirve yaptı. 3 ayda yüzde 200 kazandırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-13 23:59:00 - 2021-03-14 00:03:35
Bitcoin rekor kırdı!

Kripto para piyasalarında sert fiyat hareketleri devam ediyor. Dünya genelinde kurumsal yatırımcıların ilgisini çeken Bitcoin, hızlı tırmanışına devam ediyor. Bugün öğlen saatlerinde 60 bin dolara geçen Bitcoin yeni zirvesine ulaştı. Bitcoin fiyatları, 1 senede neredeyse 7 katına çıkarken 2021 yılında yüzde 200 artış gösterdi. Aralık ayında 20 bin dolar seviyelerinden keskin bir yükseliş ile yılın ilk üç ayında 60 bin dolara yükselen Bitcoin 100 bin dolar hedefine adım adım ilerliyor.

Kripto paraları hareketlendiren gelişme

11 Mart tarihi dijital sanat için bir kilometre taşı olarak kayda geçti. Beeple ismiyle bilinen Mike Winkelmann adındaki sanatçı, tamamen dijital ortamdaki eserini 69,3 milyon dolara satarak, bir sanatçının hayattayken ulaştığı en yüksek üçüncü miktara ulaştı.

NFT, yani non-fungible token olarak sertifikalanan bu eser, son yılların en 'çılgın' trendini de bir kez gündemin ön sıralarına taşıdı. NFT'ler tıpkı Bitcoin ve diğer kripto para birimleri gibi, blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanıyor ve yapılan alışverişler bu teknoloji üzerinden kayıt altına alınıyor.

Finansgundem.com’un derlemelerine göre, bu gelişme kripto para piyasalarındaki hareketi hızlandırdı.

Bu arada ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Bitcoin için 146 bin dolar tahmininde bulundu. Galaxy Digital Kripto Para Kurucusu Michael Novogratz ise daha fazla şirketin müşterilerine Bitcoin ile ödeme imkânı sağlaması halinde yıl sonunda Bitcoin'in 100 bin dolar olacağını öngörmüştü.

MicroStrategy Kurucusu Michael Saylor, Fed’in izlediği genişlemeci para politikasının kripto paraya yatırım yapmasında rol oynadığını söylemişti.

Hareketi Musk başlattı

Tesla’nın patronu Elon Musk’ın tweetleriyle beraber hızlı bir yükselişe geçen kripto para birimi, Tesla’nın Amerikan sermaye regülatörüne 1,5 milyar dolar aldığını bildirmesiyle rekor üzerine rekor kırmıştı.

Çin merkezli teknoloji şirketi Meitu 40 milyon dolarlık Bitcoin ve Ethereum aldığını açıklamasıyla, Bitcoin fiyatları 54 bin dolar seviyesini geçerek, piyasa hacmi de yeniden 1 trilyon doları aştmıştı.

Piyasaya yaklaşık 12 sene önce çıkan ve bir seferliğine sadece 21 milyon adet üretilen (mined) Bitcoin, 2017'de yaklaşık bir ay içerisinde yüzde 250 arttıktan sonra akabindeki 60 günlük süreçte değerinin yüzde 70'ten fazlasını yitirmişti.

Bitcoin'deki ralli diğer kripto paraları da olumlu etkiledi. Bitcoin'den sonra en yaygın kripto paralar olan Ethereum ve Ripple (XRP) değer kazandı. Litecoin, Zcash, Steller Lumens ve NEM ise diğer popüler kripto paralar arasında ilk 10'da yer alıyor.

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