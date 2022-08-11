Bitcoin neden yükseliyor? Kripto paralar yükselişe geçti!

Uzun süredir düşüş trendinde olan kripto paralar dün itibariyle toparlanmaya başladı. Başta Bitcoin olmak üzere bütün para birimlerinde yükseliş gözleniyor. Hal böyle olunca yatırımcısı da sormaya başladı.

Bitcoin neden yükseliyor, ne oldu da yükselmeye başladı, yükseliş devam edecek mi?

Bitcoin'in neden yükseldiğini Bybit Türkiye Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü açıklamalarda bulundu!

Süllü, kripto paralardaki yükselişin ABD enflasyon verileriyle ilişkilendiriyor.

Süllü, konuyla ilgili yorumunda Amerika'da açıklanan enflasyon rakamlarının kripto paralara olası etkilerine değindiği günlük değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Kripto paralar dün açıklanan ABD TÜFE verisi ardından yükselişe geçti.

Yıllık enflasyonun %0, manşet yıllık enflasyonun ise %8,7 beklentiye rağmen %8,5 ile beklenti altında kaldığını görüyoruz.

ABD’de 8 haftadır düşen benzin fiyatları önümüzdeki dönemde ulaşım maliyetlerini de aşağı çekeceği varsayımı altında enflasyondaki bu düşüş eğilimi ağustos ayında da devam edebilir. Hatta enflasyonu yükselten kalemler gıda ve enerji (çekirdek) göstergenin dışında gelmiş.

Enerji ve gıda dışı olan çekirdek taraftan geldiğini görmekteyiz.

Yeni araç satışları, ulaşım hizmetleri ve barınma fiyatlarının en büyük katkıyı verdiği enflasyonda bu kalemlerin yaz aylarındaki sezonsallık etkisinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 20-21 Eylül’de gerçekleşecek FOMC toplantısından 50bp faiz artış beklentimizi yineliyoruz.

Dolar endeksi TÜFE öncesi 106,50 seviyelerinden 105.20 seviyelerine gerilerken, güçlü dolar baskısının azaldığını görüyoruz. Tüm bunları ele aldığımızda kripto paralarda yakın dönemde yukarı yönde hareket bekliyoruz.

Yakın dönemde 26.500$ tepkisi sonrası 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 33.000$ seviyesine doğru normalleşmenin de eylül ayı içinde olmasını bekliyoruz. Terra olayından bu yana var olan alçalan trendin de kırılması ile kendisini toparlayan Bitcoin ve diğer altcoinlerde hareketlilik bekliyoruz.

Bugün Goerli testnet ağının birleşmesi ile artık PoS’a geri sayan Ethereum ve ağın diğer çatal ürünü Ethereum Classic’ten beklendiğimiz potansiyel daha fazla olduğu için portföy ağırlıklandırmasını da Ethereum ürünlerinden yana kullanıyoruz."

Özetlersek;

Kripto paralar yükselişe geçti!

ABD'de beklentilerin altında gelen enflasyon rakamları ve Ethereum'un testleri rahatlıkla geçmesi piyasaya doping oldu. Bitcoin yüzde 6 yükselişle 24.483 dolardan işlem görüyor. Ethereum, Ethereum blok zincirinde yapılması planlanan iyileştirme kapsamında büyük bir testi başarıyla geride bırakması sonrası iki ayın zirvesine çıktı. Son 24 saatte yüzde 10,83 yükselişle 1.885 dolarda seyrediyor. Solana yüzde 11 yükselişle 44.23 dolarda seyrederken, Dogecoin 0.07152 centte dolaşıyor. Bu yükselişlerle kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 6'dan fazla yükselişle 1.16 trilyon dolara çıktı.

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