Bitcoin mi, altın mı? David Rosenberg açıkladı

Tahvil piyasasındaki düşüş ünlü ekonomist David Rosenberg’e göre büyüme rakamlarındaki yavaşlamanın habercisi. Rosenberg borsalarda büyüme odaklı hisselerin geri dönüşünü beklerken Bitcoin içinse yükseliş öngörüyor



7yıl boyunca Merill Lynch’in Kuzey Amerika birimini yöneten ünlü ekonomist David Rosenberg tahvil piyasasının ABD’de artan enflasyonun gidişatını doğru anladığını ve tahvil getirilerinin daha yüksek seviyelere çıkmasını beklemediğini açıkladı.

CNBC’ye yaptığı açıklamalarda Rosenberg, enflasyonun korona virüs pandemisiyle bağlantılı olağanüstü bir bastırılmış talep ve tedarik zincirindeki bozulmadan kaynaklandığını söyledi.

Yatırım araştırmaları firması Rosenberg Research’ün başkanı olan ünlü ekonomist, “Rakamların şok edici derecede yükseldiğine dair şüphe yok. Ancak bu kolaylıkla açıklanabilir. İnsanların neden son birkaç aydaki rakamlarla geleceği birleştirmeye çalıştığını anlamıyorum” ifadelerine yer verdi.

ABD’de tahvil piyasası şu ana kadar enflasyon etkilerinden kurtuluyor gibi gözüküyor. 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri Cuma günü 3 Mart'tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı ve %1.45 ile kapandı. Tahvil getirileri geçen hafta %7 azaldı ve geçen aydan bu yana ise neredeyse %11’lik düşüş gösterdi.

2002’den 2009’a kadar Merill Lynch’in Kuzey Amerika Baş Ekonomisti olarak görev yapan Rosenberg tahvil piyasalarına ilişkin, “Verilerde çok faz bozulma var ve her kafadan bir ses çıkıyor. Şu anda yapılabilecek en tehlikeli şey şu anda olduğu gibi geleceğe ilişkin tahminde bulunmaktır” dedi.

Rosenberg, “Enflasyon için endişelenmeyi reddediyorum” açıklamasında bulunarak ABD’dedki ekonomik büyümenin de yavaşlayacağına dikkat çekti. Baş ekonomist, “Yılın ikinci yarısının asıl hikayesi bu ve tahvil piyasası şu anda bu kokuyu almaya başladı” dedi.

Rosenberg, “Benim beklentilerim, daha yavaş büyüme, pik noktasına ulaşan ve düşmeye başlayan enflasyon ve yassılaşan bir verim eğrisi yönünde” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu piyasa beklentileri borsalarda yeniden açılma ekonomisinin başrolünde olan değerinin altındaki hisselerin ve ekonomik döngüye bağlı hisselerin tercih edebileceği bir tablo değil. Rosenberg, “Borsalarda büyüme odaklı hisseler değerinin altındaki hisselere karşı liderliğini geri kazanacaktır. Daha düşük tahvil getirisi ortamında daha fazla yararlanmak istiyorsanız portföylerin savunma bölgesinde daha fazla büyüme odaklı hisselere yer vermelisiniz” ifadelerine yer verdi.

Bitcoin yeniden yükselecek mi?

Rosenberg yeniden açılma ekonomisine ilişkin karamsar betklentilerde bulunsa da Bitcoin’in yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor. Borsagundem.com’un derlediği bilgilere göre dünyanın en büyük kripto para birimi son iki ayda %38’lik bir düşüş gerçekleştirdi.

Baş ekonomist açıklamasında Bitcoin’in yeni bir yükselişe hazırlandığını belirtti. Rosenberg ayrıca, teknik verilerde aşırı alım koşullarının gevşediğini de gösterdiğini öne sürdü. Tüm bunlara rağmen Rosenberg kripto para varlığını tamamen desteklemiyor.

Rosenberg, “Ben Bitcoin sahibi değilim. Asla da kimseye satın almasını önermem. Kripto paralar bana kalırsa kalıcı olacak gibi görünüyor. Bir yönetici olarak bunun bir takas aracı olduğuna dair bir şüphem yok. Benim için Bitcoin bir spekülatif ticaret alanı. Bunu iyi niyetli bir yatırım olarak görmüyorum” dedi.

"Altın alın"

Baş ekonomist Bitcoin yerine altın alınmasını tercih ediyor. Rosenberg, “Ben sadece altın alın diyebilirim. Altının Bitcoin’e göre beşte bir oranında volatilitesi var” dedi.

Altın geçtiğimiz iki ayda %8 yükseldi. Buna karşın yılın başından bu yana yaklaşık %1’lik bir düşüş gösterdi.