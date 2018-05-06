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Bitcoin kritik sınıra yaklaşıyor!

Bitcoin uzun süredir sürdürdüğü karışık seyrinden sonra başlattığı yükselişe devam ediyor.

06 Mayıs 2018 Pazar 11:27
Bitcoin kritik sınıra yaklaşıyor!

Kripto para birimi Bitcoin, bir süredir seyrettiği dalgalı hareketlerin ardından başlattığı yükselişini devam ettiriyor. 

Dünya genelinde popülerliğini günden güne arttıran kripto para birimi, son ayların en yüksek rakamına ulaştı. Şu sıralar 9 bin 906 dolar seviyesinde bulunan Bitcoin, 10 bin sınırına yaklaşmaya devam ederken Ethereum 800 doların hemen altında 798 dolardan işlem görüyor. 

Dünya genelinde 10 bin 773 borsada işlem gören toplam 1.614 kripto paranın şu anki piyasa değeri ise 457 milyar dolara ulaşmış durumda.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 11:27
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