Bitcoin için kritik gün!

Bitcoin Ocak ayı ortasında gördüğü 32 bin dolar seviyelerinden kademeli bir şekilde toparlayarak 38 bin 500 dolara ulaşsa da, teknik göstergeler kripto paranın kuvvetli bir direnç ile karşı karşıya olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin’in 69 bin dolardan gerilemesiyle başlayan trend çizgisi ile Bitcoin’in 20 günlük hareketli ortalaması ile 39 bin dolar seviyesinde kesişti. Analistler ise en büyük piyasa değerine sahip kripto para olan Bitcoin’in bu seviyelerde konsolide olduğunu belirtiyor.

Goldman'dan kripto paralar için 'sıkılaşma' uyarısı

Goldman Sachs stratejistleri, Bitcoin'in yaygınlaşmasıyla geleneksel varlıklarla korelasyonunun arttığını ve bunun çeşitlendirme avantajını yok ettiğini belirtmişti.

Bitcoin'in makroekonomik dinamiklerden etkilendiğini belirten stratejistler, merkez bankalarının para politikalarının sıkılaştırmasının da kripto paraları etkileyeceğini söylemişti.

Bitcoin’in başabaş enflasyon oranı, petrol fiyatları ve teknoloji hisseleriyle pozitif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu belirten stratejistler, en büyük piyasa değerine sahip kripto paranın reel faiz oranları ve ABD dolarıyla negatif bir korelasyon içerisinde bulunduğunu da vurgulamıştı.