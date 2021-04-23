Bitcoin düştü mü? Bitcoin alım satım ne kadar? Kripto para piyasası son durum

Kripto paraların ani yükseliş ve düşüşleri ise yatırımcıları tedirgin ediyor. Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçması sonrası kripto para borsalarını bir hayli tedirgin etti.

Bitcoin ne kadar?

Kripto piyasalarına gelen genel satışların etkisiyle, birimin piyasa hacmi 1.0 trilyon doların altına, toplam piyasa hacmi de 2.0 trilyon doların altına geriledi. Son 24 saat içinde 48,827.71 ve 55,410.23 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 6.75 düşüşle 50,189.53 dolara inerken, birimin haftalık kaybı yüzde 20.17 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 66 milyar dolar düşüşle 940.54 milyar dolara geriledi.

Ethereum ne kadar?

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 5.72 düşüşle 2,277.11 dolara gerilerken, haftalık kaybı yüzde 8.45 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 264.49 milyar dolar düzeyine geriledi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar ve ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.