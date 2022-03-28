Bitcoin 'de sert yükseliş! Fakat mini düşüşler de...

Bitcoin'de son iki haftadır görülen ralli kritik seviye olan 45 bin doların kırılmasına yol açarken, kripto para için 2022'nin tüm kayıplarının silinmesine de olanak sağladı.

Bitcoin hızlı ralli sonucu 47 bin 583 doları test etti. Böylelikle Ocak başından bu yana görülen 35-45 bin bandını da aşmış oldu.

Yeni primlerin ardından Bitcoin'in yılbaşından bu yana getirisi yüzde 1'i aştı. Aynı dönemde ABD'de S&P 500 endeksi yüzde 4,7 kayıp gösterdi.

Miller Tabak + Co Piyasalar Başstratejisti Matt Maley, Bitcoin'in bu seviyelerde seyretmesi durumunda yukarı yönlü daha fazla momentum kazanabileceğine dikkat çekti.

Dikkatler ABD'nin düzenlemesinde

ABD Başkanı Joe Biden’ın devlet kurumlarına kripto paralara daha fazla odaklanmalarına yönelik verdiği talimat bazı yatırımcılar tarafından dijital varlıklar için iyi bir işaret olarak algılanırken bu durumun Bitcoin üzerinden aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünen stratejistler de bulunuyordu.

Stratejist David Woo bu reaksiyonun yanlış değerlendirme sonucu olduğunu belirtirken ABD Hazine Bakanlığı’nın Bitcoin’in dışlamaya meyilli olduğunu düşündüğünü söyledi. Woo, yönetimin bir ABD dijital parası için zemin hazırladığını söylerken bu hamlenin Bitcoin için olabildiğince negatif bir adım olduğuna vurgu yaptı.

“Her merkez bankası kendi dijital parasını çıkardığında 'Bitcoin’e ne için ihtiyacımız olacak, bir rakibe neden ihtiyacımız var?' sorularını sormaya başlayacaklar” diyen eski Bank of America Araştırma Direktörü, “Bitcoin için şu anda öne sürebileceğiniz tüm pozitif argümanlar yakında yok olacak” değerlendirmesini yaptı.