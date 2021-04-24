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Ekonomi Bitay sahibi kim? Bitay kimin? Bitay kurucusu kim? Niyazi Yılmaz kimdir Bitay
Ekonomi

Bitay sahibi kim? Bitay kimin? Bitay kurucusu kim? Niyazi Yılmaz kimdir Bitay

Thodex ve vebitcoin kripto para borsası şokundan sonra bu kez de kripto para borsası Bitay bombası geldi. Bitay isimli kripto para borsası hakkında şikayetlerin gelmesi sonrası Bitay sahibi kim? Bitay kimin? Bitay kurucusu kim? soruları sorulmaya başladı. Peki Bitay battı mı? Bitay yatırılan paraları verecek mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-24 13:13:00 - 2021-04-24 13:16:12
Bitay sahibi kim? Bitay kimin? Bitay kurucusu kim? Niyazi Yılmaz kimdir Bitay

2018 yılında kurulan Teknopark İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Bitay Teknoloji, Yıldız Teknik Üniversitesi atanan 2 akademisyen ve 1 bilirkişi tarafından geliştirildi. Bitay sahibi merak edilirken Bitay CEO’su Niyazi Yılmaz olarak biliniyor.

Niyazi Yılmaz, kripto paralar ile ödeme imkanı sunan BitayPay isimli bir ödeme sistemi geliştirdiklerini belirterek, "Örneğin, POS cihazında ödeme kabul edildiğinde kesinti olmadan ödeme almak için 60-90 gün arası beklenmesi gerekiyor. Ödemeyi 1-2 gün içerisinde almak için banka anlaşmasına bağlı olarak belli kesintiler uygulanıyor. Bizim sistemimizde ise QR kod ile transfer onaylandığında, anında müşterinin hesabından parayı almış oluyor ve banka havalesiyle işletmenin hesabına yatırıyoruz.” demişti.

Bitay da dolandırıcı mı çıktı?

Thodex ve Vebitcoin’in vatandaşları dolandırıp kepenk kapatmasından sonra dün akşam saatlerinde sosyal medyada kripto para borsası Bitay’ın da battığı iddia edildi. İddialar üzerine şahsi Twitter hesabında açıklama yapan Bitay Genel Müdürü Niyazi Yılmaz telaşa kapılan yatırımcıların para çekmeye çalıştığını ve para talebinin diğer günlerdeki talebin 6 katına çıktığını belirtti. Yılmaz, “Ziraat Bankası ve Fiba Banka’da hesabı olan havaleler bu saatte de devam ediyor. Diğer bankada hesabı olanlara pazartesi sabahı ne kadar isterlerse anında para yatıracağız.”

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Teknopark Blockchain projesiyle ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın proje onayıyla araştırma geliştirme (ARGE) teşviki alan şirket “Türkiye’nin en güvenilir kripto para borsası” sloganını kullanıyor.

Bitay nedir?

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