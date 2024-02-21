BİST'ten 4 hisse için tedbir kararı!
Borsa İstanbul, yapılan incelemeler neticesinde aldığı 4 hisse hakkındaki tedbir kararını KAP'a bildirdi.
BİST tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Pasifik Donanım Yazılım (#PATEK.E) ve Vestel (#VESTL.E) payları 22/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek.
Garanti Faktoring (#GARFA.E) paylarında 22/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.
Euro Kapital Yatırım Ortaklığı (#EUKYO.E) payları 22/02/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 21/03/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.
Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsıyor.
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