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Ekonomi

BISTECH'te yeni dönem başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 11:49:59 -
BISTECH'te yeni dönem başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da alım-satım ve takas işlemlerinin yapıldığı BISTECH Sistemi, ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması ve piyasadan gelen taleplerin karşılanması hedefleri doğrultusunda geliştirildi.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 2015'te geçişi yapılan BISTECH Sistemi'nde, dün itibarıyla BISTECH 2.11 versiyonu olarak adlandırılan yeni sürüme geçiş yapıldı.

Yeni sürümde, işlem sisteminde ve işlem sistemine bağlantı kanallarında yapılan performans iyileştirmeleriyle en hızlı BISTECH deneyimi başlamış oldu.

BISTECH teknolojisi kesintisiz işlem, işlem öncesi risk yönetimi ve çoklu platform iyileştirme ve geliştirmeleri ile hızlı ve güvenilir olmaya devam ediyor.

BISTECH 2.11 versiyonunda yer alan gelişmeler ve değişikliklerini içeren duyuru Borsa İstanbul üyeleri, veri yayın kuruluşları ve üyelere yazılım sağlayan kuruluşlarla paylaşılırken, ayrıntılı bilgiye "www.borsaistanbul.com" üzerinden erişilebiliyor.

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