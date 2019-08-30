BİST, TL’yi güçlendirecek

Borsa İstanbul AŞ (BİST) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Çetinkaya, TL’nin dövize karşı fiyatlamalarında BİST’in bir referans merkez olmasını amaçlayan adımlar atacaklarını söyledi.

Çetinkaya, Borsa İstanbul’un önümüzdeki dönemde yapacağı çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çetinkaya, şunları söyledi:

“Pay piyasamızdaki pazar yapısı kriterlerimizi çok yakında revize edeceğiz. Oldukça uzun bir paydaş istişare süreci oldu, zira yıllardır dokunulmamış bir konu. Pay piyasasında benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip hisseleri gruplayarak hem yatırımcılara rehberlik yapmak hem de en uygun işlem şartlarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımız tamam ve çok yakın zamanda bir düzenlememiz uygulamaya geçecek. Endeks ve pazar düzenlemelerimiz kurumsal yatırımcının bu pazar ve araçlara işlem yapma iştahını arttıracak. Yine bu yıl tamamlanmadan, küresel çapta en çok işlem gören gelişmekte olan ülke para birimlerinden olan TL’nin dövize karşı fiyatlamalarında BİST’in bir referans merkez olmasını amaçlayan adımlar atacağız. Özetle finansal mimarimizi çok daha sağlam, esnek ve etkin kılacağına inandığımız hedefler doğrultusunda ve Yeni Ekonomik Program’da genel çizgisi belirlenen misyonumuz çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”