Bismil’de meyve bahçeleri yaygınlaşıyor

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çiftçiler, tarım dışı alanların değerlendirilmesi amacıyla meyve bahçeleri oluşturmaya başladı.

Tarım ve Orman Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar tarafından Bismil ilçesinde farkındalık çalışmaları yerinde incelendi. Çiftçiye alternatif gelir elde etmesini sağlamak için Bismil İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli teknik elemanlarının eğitim ve yayım çalışmaları sonucunda sert kabuklu meyvelerden badem ve Antepfıstığı kapama meyve bahçelerinin oluşturulması sağlandı. İlçe Müdürlüğü teknik elemanları tarafından girişimci çiftçilerimiz Siirt iline götürülerek bahçe ve fidan üretim alanları gezdirildi.

Çiftçinin, kendi kaynakları ile 25 bin adet Antepfıstığı fidanını 625 dekarlık alana dikilmesi sağlandı. Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar bu alanlarda Hacı Ömer Çalın’a ait fıstık bahçesinde yapmış olduğu incelemelerde “Fıstık ağacı, kökleri toprağı sımsıkı sarıp toprakları korurken, aynı zamanda toprağın bereketini, fıstığın lezzetini insanlara ulaştıran önemli bir öğedir” dedi. Atalar, teknik elemanlarımızın periyodik teknik desteğinin devam edeceğini söyledi. Atalar, bahçede fidanların aşıya geldiğini, haziran ve temmuz ayları arasında fidanların aşılanması gerektiğini belirtti.

Bahçe sahibi Hacı Ömer Çalın ise Atalar ve desteğini esirgemeyen personellere teşekkür etti.