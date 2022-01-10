  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kazakistan Cumhurbaşkanı, iki ismi görevden aldı

İstanbul'daki vaka sayısı alarm veriyor!

İslam Memiş'ten yatırımcıya 'altın' değerinde tavsiye: 2022'de yüzde 80 değer kazanacak!

Erhan Afyoncu'dan CHP'li Özgür Özel'e tarih dersi! "Ortaçağ zihniyeti kendi değerlerinden utananların kafalarındadır"

Ankara'da stoklanmış onlarca araç görüntülendi!

PKK tarafından ölümle tehdit edilmişti! Türk hayranı Fransız piyanist hayatını kaybetti

Turkovac çıktı, maskeler düştü! Rumların bile yapmadığını Cumhuriyet yazarı yaptı

Azınlığın dediği mi milyonların istediği mi olacak?

İmam ağabeyin en zor görevi! Şehit kardeşinin cenaze namazını kıldırdı

Türk düşmanlığı yapan Netflix'ten alçaklık! Türkiye topraklarını bakın nasıl gösterdi
Yerel Bisküvi fabrikasında yangın
Yerel

Bisküvi fabrikasında yangın

Karaman’da bir bisküvi fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınarak alevler söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 03:03:00 -
Bisküvi fabrikasında yangın

Yangın, saat 21.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir bisküvi fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Karaman Belediyesine ait itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, Konya ve Ereğli ilçesi ile orman ve yakın ilçe ve belde belediyelerinden itfaiye takviyesi istendi. Polis ekipleri de fabrika çevresinde tedbir aldı. Polis TOMA aracı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yaralı yok

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile Emniyet Müdürü Ayhan Taş da yangın söndürme çalışmalarını takip etti. Yangınla ilgili açıklama yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, “Bildiğiniz üzere akşam geç saatlerde yangın ihbarını aldık Azra Bisküvi’de. Olay yerine Karaman itfaiyesinden, İl Özel İdaresi ve ilçe belediyelerimizden ekipler kısa sürede intikal etti. Konya Büyükşehir Belediyesi ile komşu ilçemiz Ereğli ilçesine ait itfaiye araçları da yangın söndürme çalışmalarına katılmak üzere buraya geldiler ve müdahalelerini yapıyorlar. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Tabii ki yangında özellikle yağ olarak hammaddelerin bulunmuş olması bu yangının devam etmesine neden oldu. Şu anda söndürme faaliyetleri devam ediyor. İnşallah kısa sürede söndürülecektir. Yangının çıkış sebebi şu anda belli değil. Şu anda itfaiyemiz o yönde bir çalışma yapmadı. O çalışmayı yaptıktan sonra net bir bilgiye ulaşacağız. Şu anda içeride hiçbir işçi yok, hiçbir yaralı da yok” dedi.

Yangında alevler sönerken ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay