  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bisiklette yeni sezon açılışı 30 Ağustos'a ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:21:46 -
Bisiklette yeni sezon açılışı 30 Ağustos'a ertelendi

ANKARA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonu, yeni sezon açılışının 30 Ağustos'a ertelendiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen yeni sezon açılışı, yaşanan vaka artışları nedeniyle Sağlık Kurulunun görüşleri doğrultusunda 30 Ağustos 2020 tarihine ertelenmiştir." denildi.

Yeni bisiklet yarışı takviminin, ilerleyen tarihlerde yapılacak değerlendirmeler sonucu kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı