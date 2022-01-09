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Yerel Bisikletle kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı!
Yerel

Bisikletle kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir şüpheli bisikletle seyir halinde ilerlerken polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 23:59:00 -
Bisikletle kaçan şahıs kıskıvrak yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, Candan Tarhan Bulvarı üzerinde devriye gezen ekipler bisikleti ile seyir halinde bulunan bir kişiden şüphelenerek durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan şüpheli bisikleti ile kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri yaya olarak kovalamaca sonucu şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Kovalamaca sırasında şüpheli ile birlikte yere düşen bir poliste yaralandı. Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin C.Y.U. olduğu, silahla yağma suçundan arandığı ve 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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