  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel "Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular
Yerel

"Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan olayda, kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon, "Bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin" diyen 2 kişiyle tartışma yaşadı. Olay büyüdü ve genç tabancayla vuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 10:00:00 - 2022-03-20 10:00:22
"Bisikletle buradan geçemezsin" dedikleri genci tabancayla vurdular

Muğla'nın en işlek noktalarından biri olan Neyzen Tevfik Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre; kaldırımda bisiklet süren Ömer Can Kocadon, 'bisikletle buradan geçemezsin, denize yakın yoldan geçeceksin' diyen ve kimliği öğrenilemeyen 2 kişi ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Can Kocadon, polise ihbarda bulunmak için telefonunu çıkardı. Şüphelilerden biri Kocadon'u silah vurmakla tehdit etti. Kocadon, polise ihbarda bulunduğu sırada telefonunu almak isteyen şüphelilerden birine yumruk attı.

Diğer saldırgan ise belinden tabancasını çıkarıp Kocadon'u bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Ömer Can Kocadon, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu iyi olduğu belirtilen Kocadon'un Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon ve Bodrum Belediye eski Başkanı Mehmet Kocadon'un akrabası olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay