Bisikletiyle takla atan genç yaralandı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bisikletiyle takla atan genç yaralandı.13 Eylül 2019 Cuma 14:31
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bisikletiyle takla atan genç yaralandı.
Kaza, Sağlamtaş Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyreden Koray K. (16) yönetimindeki bisiklet kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonrası yaralanan bisikletli genç, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan genç hastanede müşahede altında tutuluyor.
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