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Yerel Bisiklete çarpmamak için manevra yapan motosiklet polis aracına çarptı
Yerel

Bisiklete çarpmamak için manevra yapan motosiklet polis aracına çarptı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 09:43:00 -
Bisiklete çarpmamak için manevra yapan motosiklet polis aracına çarptı

Denizli’de sürücüsünün bisiklete çarpmamak için manevra yaptığı motosiklet, uygulama noktasındaki polis aracına çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Merkezefendi ilçesine bağlı Sırakapılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda seyir halinde olan Efecan Ö'.nün bisikletiyle giden S.Y.'ye çarpmamak için manevra yaptığı 25 AHY 420 plakalı motosiklet, uygulama yapan ekiplerin 20 AED 372 plakalı polis aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle önce aracın ön camına savrulan ve sonra yere düşen motosikletteki Efecan Ö., yolcu konumundaki C.K. ve panikle kendini atan bisiklet sürücüsü S.Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalesi yapılan 3 yaralıyı, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralananların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Öte yandan, 3 kişinin yaralandığı kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hızla ilerleyen motosikletin hafif ticari polis aracına çarptığı, o esnada ise çevredeki vatandaşların kazaya tanık olduğu görüldü.

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