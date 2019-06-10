0553 313 94 23

Bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisiklet ve motosikletlere ceza

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisiklet ve motosikletlere ceza kesilecek.

10 Haziran 2019 Pazartesi 17:58
Bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisiklet ve motosikletlere ceza

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisiklet ve motosikletlere ceza kesilecek.


Samsun Emniyet Müdürlüğü, Adnan Menderes Bulvarı bisiklet yolu hakkında geçen yıl alınan UKOME kararını hatırlatarak sürücüleri uyardı. Açıklamada, “İlimizde trafik kazası nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, kazalar nedeniyle yaşanmakta olan sosyoekonomik kayıpların ortadan kaldırılması amacına yönelik trafik denetimleri kararlılıkla sürdürülmektedir. Meydana gelen kazalar üzerinde yapılan incelemede, bisiklet yolunu kullanan elektrikli bisikletlerin 50 km/s kadar hız yapabildikleri ve ağırlıkları ile demir aksamlarının güçlü olması sebebiyle meydana gelen kazalarda ağır sonuçlar doğurduğu gözlemlenmiştir. 09 Kasım 2018 tarih ve 2018/7 sayılı UKOME kararınca Atakum Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bisiklet yolunda sadece insan kas gücüyle çalışan (hareket eden) motorsuz bisikletler kullanılabilmekte olup, kas gücü ile hareket eden araçlar dışındaki tüm araçların (elektrikli bisiklet, motosiklet vb.) bisiklet yolunu kullanmaları yasaktır. Son zamanlarda, uzunluğu 11 km olan Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı’nda kas gücü ile hareket eden bisikletlerin dışındaki elektrikli bisiklet, motosiklet vb. araçların bisiklet yolunda kullanıldığı; yine Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bisikletlilerin, elektrikli bisiklet ve motosikletlerin vatandaşlarımızın yürüyüş için kullandığı yaya yoluna girdiği yönünde vatandaşlarımızdan yoğun ihbar ve şikâyetler alınmaktadır. Konu ile ilgili olarak tarafımızca özel, planlı ve yoğun denetimler yapılacak olup, vatandaşlarımızın muhtemel trafik kazalarına meydan vermemek ve cezai müeyyidelerle karşılaşmamaları için yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde hareket etmesi gerekmektedir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 17:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da misket büyüklüğünden dolu yağdı
    1. Yüksekova’da misket büyüklüğünden dolu..
    2. Tayvan'da Komintag liderlik yarışı..
    3. Eyyübiye Belediyesi’nin mayıs ayı..
    4. Fotoğraflarda ‘Yeşilyurt Çiçek Açtı’
    5. Polis uyuşturucu tacirlerine göz..
    6. Yüzde çıkan sivilceler hangi..
    7. Sosyal medyadan hastalara hakarete..
    8. Ünlü ekonomistten çarpıcı dolar çıkışı!
    9. Aras Edaş’ta bayram coşkusu
    10. "Sahanın içinde kalacağız"
    11. Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    12. Suç makinesine baskın
    13. Piyasalarda gün sonu
    14. Genç yaşında kaza kurbanı oldu
    15. Borsa, günü yükselişle tamamladı
    16. Samsun’da silahla yaralamaya adli..
    17. Denizden çıkanlar herkesi hayrete..
    18. Yeşilyurt’tan yerli ve milli üretim..
    19. Milli Savunma Bakanı Akar Nahçıvan'da
    20. Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
    21. Kayıp yaşlı adam baygın halde bulundu
    22. Tartıştığı oğlunu silahla vurdu
    23. Korkutan rakam
    24. Evin bahçesine giren yılan yakalanarak..
    25. İsrail’den Filistinli kadın yazara 13..
    26. Toroslar Belediye Meclisi, Belediye..
    27. Söke’de pamuk çalıları alev alev yandı
    28. MHP lideri Devlet Bahçeli: "İşi gücü..
    29. A Milli Futbol Takımı'na İzlanda'da..
    30. MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran..
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Bu kulis başka gazetede yok: Uğur Dündar’ı CHP istemedi! Dündar’ı geri çeken o ‘tepe isim’ kim?
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Binali Yıldırım'dan 'Uğur Dündar' açıklaması! "Demek ki..."
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Maduro'dan flaş hamle! Binlerce Venezuelalı ülkeyi terk etmeye başladı
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!
    Mehmet Metiner, CHP’nin İstanbul adayına fena yüklendi!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci talip oldu!
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"
    İçişleri Bakanı Soylu'dan Koç Holding'e 'ananaslı' cevap! "Sizin talihsizliklerinizi iyi biliriz"